Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü
Son dakika haberine göre Ordu'da etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Kentte sel sularına kapılan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç hayatını kaybetti
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.
Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.
2 KM UZAKTA BULUNDU
Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.