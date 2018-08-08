Ordu'nun Ünye, Fatsa, Çaybaşı ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle bir köprü çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle mahsur kalan 715 işçi tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bilgi aldı, İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu bölgeye gönderdi.

Sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bölgeye gidecek. Sel felaketinden en büyük zararı Ordu'nun Ünye ilçesi gördü.

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 7 ilçede afet olduğunu, 8 köprünün yağışlar sonucu yıkıldığını açıkladı. Bölgede tahliy edilemeyen kimse kalmazken doğal afet soncuu 500 bin kişi etkilendi. Derelerin taşması, köprülerin yıkılması ve yıkılma riski barındırması nedeniyle Ordu- Samsun karayolu uzun süre ulaşıma kapatıldı. Samsun'dan Doğu Karadeniz'e otobüs ve kamyon seferleri yasaklandı.

Bölgedeki çalışmaların ardından Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Sürücülerin 'dikkatli olun' uyarısında bulunuluyor. Fındığın anayurdu olarak bilinen Ordu'da yağış en büyük zararlarından birini de fındığa verdi. Sel felaketinin ardından fındığın yüzde 70'i zarar gördü.





Ordu'da sel felaketi































Ordu'da sel felaketi

ERDOĞAN: YARALAR SARILACAK

Cumhurbaşkanı ve AK PArti Genel Başkanı Erdoğan doğal afet sonrası geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi.

SOYLU BÖLGEYE ULAŞTI: ZARARLAR KARŞILANACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ordu'ya gitti. Bölgede açıklamada bulunan İçişleri Bakanı, "Cumhurbaşkanımızın talimatı çok açık ve net. Burada önemli olan can kaybı olmamasıdır. Zararların tamamı devletimiz ve hükümetimizce karşılanacak. Devletimizin buna gücü var." dedi.

BAHÇELİ VE YILDIRIM DA BİLGİ ALDI

MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da yaşanan sel felaketi üzerine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı. Başkan Yılmaz'a, geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da, Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Vali Seddar Yavuz'u arayarak bilgi aldı.

DENİZDE FINDIK ADASI OLUŞTU

Ordu'da yaşanan selin ardından fındık hasadı yüzde 70'lik bir kayıp yaşadı. Sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı. Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.

GÜN BOYU YAŞANANLAR

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz felaketle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Devam eden bir yağmur var. Bizim tespitimiz 8 köprümüz yıkıldı. 165 vatandaşımızın kurtarılmasıyla ilgili çalışıyoruz. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Bir tane olduğu söyleniyor ama yağmurla bağlantılı mı göreceğiz. AFAD'ın uyarısı gereği biz tedbirimizi almıştık. Şu anda insan marifetiyle düzeltilebilecek olan, iş makinalarının müdahale edeceği bütün alanlarda zaten varız. Devam eder ve yükselirse ondan sonrası tek kelimeyle afet olur zaten. Normal ölçülerin 5-6 katı yağmur yağdı. 14 Temmuz'un bir üç katı daha fazla yağmur yağdı. Ve sürecek. 14 temmuz'da az olmuştu. Bunda süre uzun. Devam ettiği müddetçe sabırla beklemekte fayda var. Ulaşamadığımız ilçe yok. Nüfusumuzun yoğun olduğu zamandayız, şehirde iki milyon vatandaşımız var. Karadeniz sahil Yolu'nun kapalı olması ilk etapta telafisini gidermemiz gereken bir alan. Yaklaşık 500 bin kişi vardır. Çünkü fındık mevsiminde, fındığı da vurdu. Tonlarca fındık derelere denize karıştı.

VALİ AÇIKLADI: KURTARILDILAR

Başkan Çamyar'ın açıklamasından saatler sonra işçilerin kurtarıldığı haberi geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi:

"Dün akşam saatlerinden itibaren Meteorolojik ihbar sonucunda aşırı bir yağış gerçekleşti. Çaybaşı, Perşembe, Ünye, Fatsa arasında 90 kilogramı aşan yağışlar oluştu. Sel, heyelan, toprak kayması gerçekleşti. Heyelan ve göçük altında bulunan vatandaşlarımız kurtarıldı. Özellikle Karadeniz Yolu diye tabir ettiğimiz Karadeniz yolunda bir köprünün yıkılması neticesinde büyük bir tehlike atlatıldı. Trafiği önceden kesmek suretiyle meydana gelecek can kaybı önlenmiş oldu. Bütün kamu kurumlarımız koordineli biçimde çalıştı. Sahil Güvenliğin helikopteriyle bir vatandaşımız kurtarıldı. Fabrikadaki 165 işçimiz kurtarıldı. Bazı riskli alanlardaki konutlar tahliye edildi. Zararlar da büyükşehir, AFAD ve diğer ilçe belediyelerimizin katkısıyla tahliye işlemleri gerçekleştirdi. Bu akşam da yoğun şekilde devam edeceği yönünde ihbasr var. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür etmek istiyorum. Yetkili makamlar tarafından yapılacak çağrılara riayet edilmesini bekliyoruz. Trabzon'dan Ordu ve Samsun istikametine, Samsun'dan da Ordu ve Trabzon istikametine yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü şu anda yol trafiğe kapalı. Bir köprü tamamen çökmüş durumunda, diğer bir köprü için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Mal kayıpları giderilir, önemli olan can kaybı olmaması. Özel iş makinalarına valiliğimiz tarafından el konmuştur. Şu anda valiliğimizin koordinesinde bütün çalışmalar devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ifadesiyle köprüdeki inceleme sonuçlandı. Belirli süre sonra açmayı planlıyoruz. Ayrıca duyuru gerçekleştireceğiz."

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