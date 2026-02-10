Canlı
        Son dakika: Ordu'da sahilde insansız hava aracı parçası bulundu | Son dakika haberleri

        Ordu’da sahilde insansız hava aracı parçası bulundu

        Ordu'da bir sahilde, deniz kenarında parçalanmış bir cisim görüldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, cismin insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:38 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:40
        Ordu'da sahilde İHA parçası bulundu
        Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile, insansız hava aracı parçası vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre olay; Ordu’nun Ünye ilçesinde, Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        İHA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı parçası (İHA) olduğunu tespit etti.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Ankara'da pompalı tüfekli kavga kamerada: 2 gözaltı

        ANKARA'da husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

