Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile, insansız hava aracı parçası vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA'nın haberine göre olay; Ordu’nun Ünye ilçesinde, Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İHA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı parçası (İHA) olduğunu tespit etti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili inceleme sürüyor.