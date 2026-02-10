Ordu’da sahilde insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da bir sahilde, deniz kenarında parçalanmış bir cisim görüldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, cismin insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile, insansız hava aracı parçası vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA'nın haberine göre olay; Ordu’nun Ünye ilçesinde, Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İHA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı parçası (İHA) olduğunu tespit etti.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili inceleme sürüyor.