Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyon!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı

Avustralyalı yetkililer, FBI ile ortak düzenledikleri küresel bir operasyon kapsamında, organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdıklarını ve mesajlardan elde edilen bilgiler kapsamında gözaltıların yapıldığını açıkladı. Avustralya basını, Türkiye'de yaşayan uyuşturucu baronu Hakan Ayık'ın bilmeden operasyonda yetkililere yardım ettiğini yazdı.

SON DAKİKA: Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı
Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyon!
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE
- EPA
Avustralya Başbakanı Scott Morrison (solda) ve Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw bir basın toplantısı düzenledi

Avustralyalı yetkililer, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak düzenledikleri ve 3 yıldır devam eden küresel bir operasyon kapsamında, organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdıklarını ve mesajlardan elde edilen bilgiler kapsamında gözaltıların yapıldığını açıkladı.

Uygulamada paylaşılan 25 milyon mesajın, uluslararası çapta uyuşturucu ticareti, para aklama ve cinayet planlarını içerdiği kaydedildi.

Bu kişiler arasında, Avustralya'da, Asya'da, Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişilerin de olduğu belirtiliyor.

Ülkede organize suç örgütlerine karşı şimdiye kadar görülen en büyük operasyon olduğu belirtilen 'Operation Ironside' kapsamında sadece Avustralya'da 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Sydney'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Operasyon organize suça ağır bir darbe vurdu - sadece bu ülkede değil, dünya çapındaki organize suçlarda yankı yapacak" dedi.

Avustralyalı yetkililer, diğer ülkelerdeki olası gözaltılar hakkında bilgi vermedi ancak Europol ve FBI'ın Salı günü ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Avustralya merkezli news.com.au sitesi, yetkililerin dünya çapında baskınlar düzenlediğini, Avrupa ve ABD'de yüzlerce kişinin polis tarafından yakalandığını yazdı.

Sistem nasıl işledi?

Amerikalı yetkililer, organize suç örgütleri arasında yaygın olan An0m adlı bir mesajlaşma uygulamasının kontrolünü ele geçirdi.

Gizli polislerin teşvikiyle, suç örgütü üyeleri uygulamayı ortaklarına güvenli bir iletişim aracı olarak yaymaya başladığında, kolluk güçleri de mesajlaşmaları takip edebilir hale geldi.

The Sydney Morning Herald gazetesi, operasyonun işleyişini şu şekilde anlattı:

"2018'den itibaren FBI, An0m'in kontrolünü gizlice elinde tutuyordu ve Avustralya polisi, teknik olarak platformdaki mesajlaşmaların şifresini çözdü ve yıllarca onları izledi. Platform Salı günü tamamen kapatılmadan önce bu izleme, yıllar boyunca çok değerli istihbarat sağladı.

"Özel olarak değiştirilmiş bir Google Pixel telefonuna yüklenen uygulama, gizli polisler tarafından önemli organize suç örgütü üyelerine tanıtıldı. Bu kişiler daha sonra uygulamayı yeraltı dünyasına tanıtmak ve yaymak için kullanıldı ve kullanıcı sayısının önemli ölçüde artmasına yardımcı oldu."

Gazeteye göre, uygulamaya güvenen suç örgütü üyeleri şifre kullanmadılar ve uyuşturucu nakliyelerinin fotoğraflarını paylaşacak kadar ileri gittiler.

Gazete, polisin uygulamada dünya çapında yaklaşık 12.500 kullanıcısının, Avustralya'da ise yaklaşık 1100 aktif kullanıcısının olduğunu söylediğini yazdı.

'Türkiye'deki uyuşturucu baronu operasyon için kilit isimlerden biriydi'

Fransız haber ajansı yerel basına dayanarak, gizli polislerin bu uygulamayı tanıttığı kişiler arasında Türkiye'de bulunan Avustralyalı bir uyuşturucu baronu da olduğunu yazdı.

The Sydney Morning Herald gazetesine göre de, Türkiye'de yaşayan ve Avustralya'ya uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığından şüphelenilen Avustralyalı Hakan Ayık, An0m'un en etkili iki destekçisinden biriydi.

Gazeteye göre, Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw, Salı günü Ayık'a teslim olmasını tavsiye etti çünkü istemeden çok sayıda suç ortağının tespit edilmesine yardım etmişti ve şimdi tehlikedeydi.

Kershaw, "Aslında kendi meslektaşlarına tuzak kurdu" dedi.

- EPA
Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw (sağda)

Fransız haber ajansı AFP de, An0m uygulamasının etkinleştirildiği telefonların, e-posta, arama veya GPS hizmetlerinin bulunmadığını ve yalnızca diğer An0m telefonlarına mesaj gönderebildiğini yazdı.

Ayrıca bu cihazların sadece karaborsadan satın alınabildiği ve bunun için mevcut bir kullanıcıdan bir kod gerektiği kaydediliyor.

Avustralya Federal Polisi yaptığı yazılı açıklamada, "Suçluların bir cihaz alabilmek için bir suçluyu tanıması gerekiyordu" dedi ve ekledi:

"Cihazlar, organik olarak dolaşıma girdi ve uygulamanın güvenilir olduğunu düşünen suçlular arasında yaygınlaştı, çünkü yüksek profilli organize suçlular buna kefil oldu."

Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw gazetecilere, "Tek konuştukları uyuşturucu, şiddet, birbirlerini vurmak, öldürülecek masum insanlar" dedi.

39,4 milyon dolar ele geçirildi

Avustralya Federal Polisi, toplam 224 kişinin gözaltına alındığını, 6 uyuşturucu laboratuvarının kapatıldığını, 104 ateşli silah ile neredeyse 45 milyon Avustralya doları (34,9 milyon ABD doları) nakit paranın ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlılara halihazırda toplam 525 suçlama yöneltildi, ancak yetkililer önümüzdeki haftalarda daha fazlası suçlama yöneltilmesini bekliyor.

Federal Polis Müdürü Kershaw, "Onların yasadışı motosiklet çetelerinin, Avustralya mafyasının, Asya suç örgütlerinin ve ciddi ve organize suç gruplarının üyeleri olduklarını iddia ediyoruz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kenyalı fotoğrafçı Thandiwe Muriu ve kamuflajlı modellerin cazibesi
BBCKenyalı fotoğrafçı Thandiwe Muriu ve kamuflajlı ...
Harry ve Meghan'ın kızları İngiltere basınında: 'Saray'a uzatılan zeytin dalı mı?'
BBCBebeklerinin ismi gündemde! 'Saray'a uzatılan zeytin ...
SON DAKİKA: Covid: 200'den fazla lider G7'yi dünyanın en yoksul ülkelerinin aşılanmasına yardım etmeye çağırdı
BBC200'den fazla liderden G7 ülkelerine aşı çağrısı!
KİM'İN SAVAŞI... Son dakika: Pantolon ve yabancı filmlere neden karşı? (Kuzey Kore)
BBCKim Jong-un kot pantolon ve yabancı filmlere neden ...
Covid 19- İngiltere Sağlık Bakanı: Hint varyantı yüzde 40 daha bulaşıcı
BBCCovid 19- İngiltere Sağlık Bakanı: Hint varyantı ...
Covid: İngiltere'de sağlık otoritelerine göre, vaka sayılarındaki artış hastane başvurularına 'ciddi düzeyde' yansımıyor
BBCCovid: İngiltere'de sağlık otoritelerine göre, vaka ...
Alman başpiskopos, 'Kilise cinsel tacizle mücadelede başarısız' diyerek istifa etti
BBCAlman başpiskopos, 'Kilise cinsel tacizle mücadelede ...
İngiltere hükümetinin seyahat kısıtlamalarını hafifletmemesine turizm sektörü tepkili
BBCİngiltere hükümetinin seyahat kısıtlamalarını ...
Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı
BBCTrump yönetimi 4 muhabirin telefon kayıtlarına ...
Venüs: NASA gezegene iki uzay aracı gönderecek, yüzey ve atmosfer incelenecek
BBCVenüs: NASA gezegene iki uzay aracı gönderecek, yüzey ...