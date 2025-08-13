Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı

        Osmaniye'de orman yangını ihbarına giden arazöz devrildi. Kazada 23 yaşındaki orman işçisiz Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 13:49 Güncelleme: 13.08.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de arazöz devrildi! 1 şehit, 4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisinden 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı.

        Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada arazözde bulunan 5 orman işçisinden Adem Nazım Demirel (23) şehit oldu, Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Togg T10F kış testlerini tamamladı
        Togg T10F kış testlerini tamamladı
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu aklını kaybetti
        Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu aklını kaybetti
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya