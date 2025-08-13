Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisinden 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada arazözde bulunan 5 orman işçisinden Adem Nazım Demirel (23) şehit oldu, Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."