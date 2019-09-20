Kaza, saat 18.00 s\u0131ralar\u0131nda \u0130zmit Bekirdere Rampas\u0131 mevkisinde meydana geldi. S\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn ismi ve plakas\u0131 \u00f6\u011frenilemeyen in\u015faat malzemesi y\u00fckl\u00fc TIR, \u00f6n\u00fcndeki 42 SS 229 plakal\u0131 otomobile \u00e7arp\u0131p devrildi. Otomobildeki 1 ki\u015fi hafif yaraland\u0131. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara y\u00f6n\u00fc ula\u015f\u0131ma kapand\u0131. Kazay\u0131 g\u00f6renlerin haber vermesi \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekibi yaralanan ki\u015fiye m\u00fcdahalede bulundu. Otomobilin yoldan kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yol yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat sonra tek \u015feritten ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131. Yolda kilometrelerce ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015furken, TIR \u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.