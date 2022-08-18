Otomobili yanan kadının cansız bedeni bulundu!

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunan Gülten İnan'ın (52), yakındaki gölette cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili savcılık çok yönlü soruşturma başlattı.
DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Koçak köyünde dün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi.
JANDARMA EKİPLERİ TESPİT ETTİ
Fotoğraf: DHA
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti.
Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnal için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnal'ın cansız bedenine ulaştı.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fotoğraf: İHA
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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