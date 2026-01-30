Habertürk
        Son dakika: Özel halk otobüsünün çarptığı Maryam, 234 gün sonra hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Özel halk otobüsünün çarptığı Maryam, 234 gün sonra hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Maryam Khalilova, tedavi gördüğü hastanede 234 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:47
        234 gün sonra hayatını kaybetti
        Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Maryam Khalilova, tedavi gördüğü hastanede 234 gün sonra hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, 9 Haziran 2025'te saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu, Kalburt mevkisinde meydana geldi. Kenan K. (48) yönetimindeki özel halk otobüsü, yakındaki yaya üst geçidini kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova’ya çarptı. Kazada Maryam Khalilova yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Otobüs şoförü Kenan K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi süren Maryam Khalilova, dün kazadan 234 gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranı, olay öncesi internette ne kadar ceza alacağını araştırmış

        Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı'nın (15) bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin davanın duruşması, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin (15) tutukluluk halinin devamına karar verilip, ertelendi. Acacı ailesinin avukatı Ersan Barkın, D.G.'nin cep telefonu incelemesinde eylemi gerçekleştirmesi ha...
