15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranı, olay öncesi internette ne kadar ceza alacağını araştırmış

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı'nın (15) bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin davanın duruşması, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin (15) tutukluluk halinin devamına karar verilip, ertelendi. Acacı ailesinin avukatı Ersan Barkın, D.G.'nin cep telefonu incelemesinde eylemi gerçekleştirmesi halinde ne kadar ceza alacağını araştırdığının ortaya çıktığını söyledi. (DHA)