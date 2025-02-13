CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda partisinin senaryosu olup olmadığına ilişkin, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. İki belediye başkanım da 'Partim bir görev verirse oradayım ve partimin kararlarına saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara yanıt vermeyi doğru bulmam." dedi.

Özel, beraberindeki parti heyetiyle, DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, CHP'nin erken seçim konusundaki tavrı ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci konularında bilgi aktarma imkanı bulduğunu söyledi.

"DOĞRUSU, BİZLERİN AĞZINDAN DÖKÜLEN KELİMELERDİR"

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sözlerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

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"Mansur Yavaş başkanımızın ağzından okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil. Pazartesi ve salı sabahı bir gazetecinin ifadelerinden duydum. Gazeteciler siyaseti yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok. Sayın Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da derin sorunlar ve kriz içinde olan ülkenin, bu krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bunun sağlanabilmesi için CHP'nin yetkili kurullarının ve tüm üyelerinin verdiği kararlara saygılı olduklarını, parti başarısı için çaba göstereceklerini, temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu, fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını konuştuk."

Toplantının ardından CHP tarafından paylaşılan fotoğraf karesinin, toplantının özeti olduğunu dile getiren Özel, "Fotoğraf karesini yayınlandıktan sonra dakikalar içinde hem Ekrem hem Mansur başkan paylaşmıştır. Grup toplantısında, benim ağzımdan yapılan '3 ana noktada görüş birliği içerisindeyiz.' ifadelerinden sonra Sayın Mansur Yavaş, 'Biriz ve birlikteyiz.' paylaşımını yapmıştır. İşimiz, gerçek olmayanları doğrulama ya da birilerini yalanlama değil. Ortaya koyduğumuz somut gerçeklik üzerinden aynı görüşleri defalarca söylüyoruz. Doğrusu, bizlerin ağzından dökülen kelimelerdir. O değerlendirmeleri Mansur Bey'den değil, ilgili gazeteciden duydum." ifadesini kullandı.