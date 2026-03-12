Canlı
Habertürk
        SON DAKİKA: Özgür Özel'den Bülent Arınç'a ziyaret | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Bülent Arınç'a ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. İşte, 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından yapılan açıklamalar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:40
        Özgür Özel'den Bülent Arınç'a ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Bülent Arınç, "Biz iki hemşehriyiz. Manisa'dan da tanışıyoruz. Kendisini genel başkan olduğunda da ziyaret etmiştim, tebriklerimi iletmiştim. Zaman zaman da Manisa'yla ilgili konularda kendileriyle görüşüyorum. Bugün de hem bir ramazan ziyareti oldu hem de geçtiğimiz hafta sonu Manisa'daydım, ailece her sene ramazanda iftar yapıyoruz, gündüz mevlit okutuyoruz.

        "GÜZEL BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

        Ben bütün Manisa'da ileri gelen arkadaşlarımı davet etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız da gelmişlerdi. Sayın Genel Başkanın kendi programı çok yoğun, katılamadı. Bugün de Allah kabul etsin, güzel dileklerini bana ifade etti. Geri kalan kısmında da ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu. Böyle bir güzel görüşme yaptık. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

        "ÇOK ACI GÜNLERİMİZ OLDU"

        Özgür Özel ise ilk milletvekili seçildiğinde Bülent Arınç'ın kendisini aradığını hatırlatarak, "'Her işin acemiliği zordur. Milletvekilliğin daha zordur. Ankara'da yapacak bir şeyimiz var mı' diye sordu. O gün bugündür partilerimiz ayrı, siyasi rekabet içindeyiz. Hatta 2009 yerel seçimlerinde ben Manisa Belediye Başkanı adayı olduğum günden beri hem siyasi rekabetin gereklerini yaptığımız dönemler oldu hem de iki hemşehri siyasetçi olmanın gerektirdiği nezaketi birbirimizden hiçbir zaman esirgemedik.

        Genel Başkan seçildiğimde tebrik ziyaretine gelmişlerdi. Çok acı günlerimiz oldu. Hem kendisi hem oğlu Mücahit kardeşim, Ferdi Zeyrek’in cenazesinde ve daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanımızın Allah rahmet eylesin cenazesinde bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ben iadeiziyarette gecikmiştim.

        Geçen haftaki ramazan iftar davetlerine katılamamayı da bir vesile kılarak bugün hem ramazanlarını kutlamak hem de bir iadeiziyaret yapma imkanı oldu. Birlikte Manisa'dan başlayarak Türkiye'deki tüm meselelerle ilgili birazcık benim partimizin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirmelerimin de yoğun olduğu bir şekilde kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkanı oldu" ifadelerini kullandı.

        Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının gündeme gelip gelmediği sorusuna ilişkin, "Biz iki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir" dedi.

