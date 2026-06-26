CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da temaslarda bulunuyor. Ulu Camii'nde cuma namazını kılan Özel, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yere karanfil bıraktı. Özel burada yaptığı açıklamada, "Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Onun selamları başımızın üstünedir" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geldiği Diyarbakır’da havalimanında davul zurna eşliğinde kadınlar tarafından çekilen zılgıtlarla karşılandı.

Apronda partililer tarafından karşılanan Özel, havaalanı önünde kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla selamlaştı. “Özgür Başkan, özgür Türkiye” “Diyarbakır seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla ve davul zurna eşliğinde kadınların çektiği zılgıtlarla karşılanan Özel’e yoğun ilgi gösterildi.

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Özel, partililer tarafından hazırlanan “Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü biz varız. Amed butlana karşı” yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

ULU CAMİ'DE CUMA NAMAZI KILDI

Diyarbakır programı kapsamında Ulu Camii'nde cuma namazını kılan Özel, Suriçi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

"DEMİRTAŞ'IN SELAMIYLA BAŞLADIK, KENDİSİNE SELAM OLSUN"

Kameralar karşısına geçen Özel, açıklamasına Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaşarak başladı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun."

Tahir Elçi'nin anısı önünde saygıyla eğildiğini belirten Özel, "O bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hepimiz olabildiğince kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak" dedi.

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"DİYARBAKIR KAYYUMLARA KARŞI EN NET DURAN KENTTİR"

Özel, partisindeki kurultay sürecine ilişkin alınan kararları ve Diyarbakır ziyaretinin kendileri için ne anlama geldiğini şu sözlerle aktardı:

"Biz 'butlan' kararı çıktıktan beri, yani 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik, şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın bir anlamı da şu; sokağında gördüklerime bir yolda olduğumuzu ve yol sorduğumuzu, yön sorduğumuzu söyledim, gülüştük. Çünkü Diyarbakır, iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir."

"YOL CÜMLEDEN ULUDUR"

Özel, açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra, binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçip 'Sen yürü biz de seninle yürüyoruz' diyenlerle yürüyoruz. Gördüğümüzle sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz. Herkes şundan emin olsun ki; yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır."

PROGRAMINA DEVAM EDİYOR

Programın devamında Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelecek olan Özel, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır temaslarını akşam saatlerinde kentte gençlerle gerçekleştireceği buluşmayla tamamlaması bekleniyor.