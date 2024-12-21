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        Haberler Gündem Özlem Gürses'e ev hapsi kararı

        Özlem Gürses'e ev hapsi kararı

        Tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında hapis cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:54
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        Özlem Gürses'e ev hapsi kararı
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        Sosyal medya kanalındaki Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Gazeteci Özlem Gürses için tutuklama talebi
        Gazeteci Özlem Gürses için tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi.

        Yazıda, ilgili kanun maddesi gereğince Adalet Bakanlığının iznine tabi olması nedeniyle Bakanlıkça soruşturma izni verildiği ifade edilerek, Gürses'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi.

        Hakimlik, şüpheli Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

        "HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in, YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtilmişti.

        Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanmış, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

        Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.

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