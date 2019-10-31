Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendekilerdeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatta kalanları Rawalpindi şehrine getirmek için bir tren daha gönderildi. Ağır yaralananlar ambulanslarla kaza yerine en yakın en büyük kent olan Multan kentine götürülecek.

Pakistan ordusu, kurtarma operasyonuna askerlerin de katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, yaşanan trajediden duyduğu üzüntüyü dile getiren açıklamalar yaptı.