MEZAR YERİNİ VE VASİYETİNİ HAZIRLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

2023 yılında Meksikalı yayın kuruluşu N+'ya verdiği röportajda mezar yerini hazırladığını ve Vatikan'ın papalar için düzenlediği cenaze törenini kendi cenazesiyle sadeleştireceğini açıklamıştı.

Papa ayrıca vasiyetini hazırladığını da dile getirmiş ve "yaşlılık ve limitler belirince hazırlanmak gerek" ifadelerini kullanmıştı. Roma’da sıklıkla ziyaret ettiği Santa Maria Maggiore Bazilikası’na özel bir bağlılığı olduğunu söyleyen Papa, mezarının da burada hazırlandığını belirtmişti.

Papa Francis kendisine sade bir cenaze töreni yapılması için Vatikan'ın ilgili yetkilisi ile çalışmalara bile başlamıştı. Aralık 2023'te bu çalışmalarla gündeme gelen Papa Francis 1903 yılında ölen 13. Leo gibi Vatikan dışına gömülmek istediğini dile getirmişti.