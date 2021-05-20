Patlak lastik bile hızını kesmedi! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki döküm sahasına giden hafriyat kamyonları, vatandaşların korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Hız sınırını tanımayan, güzergah değiştirip ara sokaklara giren, brandalarını kapatmayan, patlak lastikle bile yolculuğa devam eden hafriyat kamyonları kameralara yansıdı.



Arnavutköy’de bulunan döküm sahasına giden hafriyat kamyonları, bölge halkını canından bezdirdi. Döküm sahasına giden bir hafriyat kamyonunun, patlayan lastiğine rağmen hız kesmeden yoluna devam ettiği görüldü. Kilometrelerce patlak lastikle devam eden hafriyat kamyonu şoförü hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe saydı.

Yüzlerce kiloluk dorse kapağını iple bağlayarak yoluna devam eden ve kırmızı ışıkta durmayan hafriyat kamyonları da drone ile görüntülendi. Hafriyat döküm alanına gelen kamyonlar sıra beklediği esnada ise Arnavutköy-Göktürk yolu üzerinde kilometrelerce hafriyat kamyonu kuyruğu oluşuyor. Zaman zaman Bolluca Mahallesi'nin içerisine kadar oluşan kuyrukta yolun tek şeridi kapanıyor.

'KURAL TANIMIYORLAR'

Hafriyat kamyonlarının döküm güzergahında çalışan Hasan Ilgaz, "Ben her gün buraya işe geliyorum, çoğu zaman kamyonların üzerlerindeki brandalar örtülü olmuyor ve çevreye sürekli hafriyat dökülüyor. Burada defalarca kaza oldu. Asla dikkat etmiyorlar çok hızlı şekilde gidiyorlar. Onlarca kazanın eşiğinden dönüldü ama umurlarında değil. Kural tanımıyorlar" dedi.

'KESTİRME DİYE MAHALLEMİZİN İÇİNDEN GEÇİYORLAR'

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşayan Hayrullah Günfidan ise, "Normal şartlarda buradan geçmemeleri gerekiyor. Boğazköy'de onlara özel yol yapıldı ama daha kestirme diye geliyorlar mahallemizin içinden geçiyorlar. Hiçbir şeye uymadıkları gibi güzergahlarına da uymuyorlar" şeklinde konuştu.