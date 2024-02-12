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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazası: 1 asker şehit

        Son dakika haberi Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazası: 1 asker şehit

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 00:13 Güncelleme: 12.02.2024 - 01:09
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        Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazası: 1 asker şehit
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        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

        KÜTAHYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Özkardeş’in acı haberi, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi.

        Oğlunun şehit olduğu haberini alan Necmettin ve Necla Özkardeş çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli olarak görev yapan Özkardeş’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

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