Son dakika pes dedirten hırsız... 1 milyon TL'lik altın ve para çaldı! Paylaşımı yakalattı! - Haberler

DHA

Aksaray'daki Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Halil İbrahim A. (33) olduğu belirledi. Sosyal medya hesapları takibe alınan şüpheli, sayfasından çaldığı paralar ile ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştı. Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı.

11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

DHA'da yer alan habere göre Ankara'daki Sincan Cezaevi'nden geçen ocak ayında firar ettiği ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Halil İbrahim A., Aksaray Adliyesi´ne götürülürken, yakınları gazetecilere saldırdı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.