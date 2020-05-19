DHA

İstanbul Esenyurt'taki Turgut Özal Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde, 1 Mayıs gecesi meydana gelen kavgada Onur Karamemiş (39) tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler soruşturma başlattı. Polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için harekete geçerken 14 Mayıs'ta polise teslim olan Yiğit D. (21),cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI

DHA'da yer alan habere göre şüpheli ifadesinde kendi araçlarıyla seyir halindeyken trafikte yol verme yüzünden bir başka araçla tartışmaya başladıklarını, tartıştıkları kişinin bir süre sonra aracıyla önlerini kestiklerini anlattı. O kişinin silahını çıkararak iki el ateş ettiğini iddia eden şüpheli, kendisinin de bir el ateş ederek olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.

"HARAÇ ÇETESİ ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelinin daha önceden uyuşturucu, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, evden hırsızlık suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yetkililer, ailesinin Onur Karamemiş'in bir haraç çetesi tarafından öldürüldüğü yönünde iddiaları bulunduğunu, bu konunun da araştırıldığını söylediler.