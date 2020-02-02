İHA

Eskişehir'de, yaklaşık bir ay önce öğle saatlerinde Dede Mahallesi Şamlılar Sokak’ta bulunan Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinde akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önce 20’li yaşlarda olduğu düşünülen bir kişi, türbeye girerek etrafı kolaçan etti. Görevlilerin şüphelenmesiyle bu genç türbeden dışarıya çıkarıldı.

"BUNLAR ŞEYTAN İŞİ" DEDİ

İHA'da yer alan habere göre ardından içeriye 50-60 yaşlarında bir kişi daha geldi. Görevlilerin yetkili bir kişi olarak düşündüğü yaşlı vatandaş, içeriye girer girmez 1 metre uzunluğundaki tarihi geyik boynuzun olduğu alana doğru yöneldi. Daha sonra 'bu ne böyle, bunlar şeytan işi' diyerek söylenen kişi, boynuzu yerinden söktü ve kayıplara karıştı.

BAŞKA BİR BOYNUZ KONULDU

Türbe yetkilileri de çalınan boynuzun yerine temsilen yeni bir geyik boynuzu koydu. Türbe yetkilileri ve vatandaşlar boynuzun bulunmasını istiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.