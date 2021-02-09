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Pişkin hırsız: Bir daha öyle yapmasınlar, gerçeğini koysunlar

Konya'da silahıyla girdiği kuyumcudan gasp ettiği altınların imitasyon olduğunu yakalanınca öğrenen şüphelinin pişkinliği 'pes' dedirtti. Gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna şüpheli, "Zevk için yaptım, zaten hepsi sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar, gerçek altın koysunlar" diyerek cevap verdi

SON DAKİKA! Pişkin hırsız: Gerçeğini koysunlar
Pişkin hırsız: Gerçeğini koysunlar
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İHA

Konya'da silahıyla girdiği kuyumcudan gasp ettiği altınların imitasyon (taklit) olduğunu yakalanınca öğrenen şüpheli, "Zevk için yaptım, zaten hepsi sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar, gerçek altın koysunlar" dedi.

Olay, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Bedesten Çarşısı'nda bulunan kuyumcuda yaşandı. İHA'nın haberine göre, Mehmet Bağcıatal'a (24) ait kuyumcuya giren Sezer Karga, çeyrek altın fiyatını sorduktan sonra silahını çıkardı. Mehmet Bağcıatal'a 'Beynini dağıtırım' diyen zanlı, altınların bez torbanın içerisine doldurulmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Bağcıatal da tezgahta bulunan ve 25 adet altını torbanın içerisine doldurdu.

İMİTASYON OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİ

Torbayı alan silahlı soyguncu, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Sezer Karga'yı (35) kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüpheli, altınların imitasyon olduğunu polisten öğrendi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Maddi durumum iyi değil, borcum var. Gezerken kuyumcuyu gözüme kestirdim. Karşısında oturup iki saat çay içtim. İçerisi boşalınca girip soygunu yaptım" dediği öğrenildi.

'BİR DAHA ÖYLE YAPMASINLAR'

Gözaltına alınan şüpheli Sezer Karga, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilerin neden yaptın sorusuna ise, "Zevk için yaptım, zaten hepsi sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar, gerçek altın koysunlar" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, şüphelinin 'tehdit, kasten yaralama' gibi olaylardan 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, imitasyon altınların gasp edilme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin iş yeri sahibine silah çektikten sonra 'beynini dağıtırım' diyerek altınları torbaya doldurtması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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