PKK'nın bombacıları yakalandı! Metropolleri kana bulayacaklardı! 0:00 / 0:00

Veysi İpek vipek@cyh.com.tr

Habertürk Muhabiri Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik çalışmalarının meyvesini aldı. Ekipler, beş kişinin geçtiğimiz yıllarda 'kod' ismi alarak dağa çıktığını tespit etti.

DAĞDA BOMBA EĞİTİMİ

PKK'lı teröristler dağ kadrosundan büyükşehirlerde bombalı eylem yapabilmek için eğitim aldı. Teröristler hem silahlı hem de örgüt propagandası eğitimi alıp Diyarbakıra geri döndü.

BOMBALI EYLEM DÜZENLEYECEKLERDİ

Uyuyan hücre olarak bekleyen teröristler dağ kadrosunun emirleri doğrultusunda bombalı eylem düzenleyecekti.

JANDARMADAN KAÇAMADILAR

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemşire olarak görev yapan Avjin kod isimli A.Y., aynı hastanede radyoloji teknikeri olan Hermeşim kod adlı İ.A, Azad Amed kod adlı M.K., Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde memurken ay başında KHK ile ihraç edilen Ali kod isimli V.S. ve Baver kod isimli O.S. salı günü gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler ifadelerinin ardından “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan adliyeye sevk edildi.