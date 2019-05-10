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Son dakika: PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri, Tunceli'de öldürüldü

DHA

Tunceli'nin Kutuderesi Vadisi'nde dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nda uzun yıllar liderlik yapan 'Doğan Serhat' kod adlı Celal Kaya olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" listesinin 'mavi' kategorisinde 1,5 milyon lira ödülle aranan Kaya'nın, Giresun'da çatışmada yaralandığı, ardından Tunceli kırsalına kaçtığı belirtildi

son dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Kutuderesi Vadisi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Gün boyu süren çatışmalarda 6 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilirken, 2 asker de hafif yaralandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitleri de yapılmaya başlandı. Teröristlerden birinin, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda uzun yıllar liderlik yapan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar listesi 'mavi 'kategoride 1,5 milyon lira ödülle aranan 'Doğan Serhat' kod adlı Celal Kaya, birinin de 600 bin lira ödüllü 'turuncu' kategoride bulunan örgütün sözde 'Doğu İl Merkez Gücü Sorumlusu' 'Baran' kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.

YARALANDIKTAN SONRA TUNCELİ'YE KAÇMIŞ

Celal Kaya'nın 20 yıl önce PKK´ya katıldığı, örgütün sözde silahlı yapılanması olan HPG askeri konsey üyesi olduğu ve Karadeniz bölgesinde kaldığı sürede 10 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemlere katıldığı belirtildi. Giresun kırsalında girdiği bir çatışmada yaralanan Celal Kaya´nın Tunceli kırsalına kaçtığı ifade edildi.

Terörist Haydar Gül'ün ise, 2015-2016 yılları arasında Nazımiye ilçesinde, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 5'inin de yaralandığı saldırılara karıştığının değerlendirildiği bildirildi. Gül'ün Tunceli-Erzincan karayolunda birçok yol kapama eylemine katıldığı ve onlarca aracı ateşe verdiği tespit edildi.

Bu arada çatışma bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde ise Bixi makineli tüfek, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 9 Kalaşnikof şarjörü, 72 Kalaşnikof mühimmatı,103 Bixi mühimmatı, sırt telsizi, 8 fünye,10 gram TNT patlayıcı, güneş paneli, televizyon, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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