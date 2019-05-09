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Son dakika! Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA

Son dakika haberi... Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

Tunceli PKK

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyonda, teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anlatılan açıklamada, "Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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