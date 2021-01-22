Platonik aşk dehşetinde karar açıklandı!

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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Şeyma Sarı ve kardeşini öldüren sanığın cezası belli oldu - Haberler
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Son dakika haberler... Konya'da Şeyma öğretmen ve kardeşini öldüren sanığa 2 kez müebbet ve 18 yıl 6 ay hapis cezası

Konya'da komşuları öğretmen Şeyma ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı öldürdüğü, anneleri Hacer Sarı'yı yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın cezası belli oldu. Mahkeme, sanığa 2 kez müebbet ve 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi

SON DAKİKA! Şeyma Sarı ve kardeşini öldüren sanığın cezası belli oldu - Haberler
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AA

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer Canpolat ve taraf avukatları katıldı.

Şeyma Sarı 25 yaşındaydı

AA'nın haberine göre sanık Canpolat, esasa ilişkin savunmasında eylemini planlı olarak gerçekleştirmediğini iddia ederek, "Amacım sadece konuşmaktı. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Canpolat'ın Şeyma ve Tuğba Sarı'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığa, anne Hacer Sarı'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" eyleminden verdiği müebbet hapis cezasını, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 15 yıla indirdi.

Tuğba Sarı 18 yaşındaydı

Sanık, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 6 ay, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanığın gelecekte tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından cezasında indirim uygulamadı.

Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, 27 Haziran 2019'da komşuları Hacer (51) ile kızları Şeyma ve Tuğba Sarı'yı evlerinde tabancayla vurmuştu. Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı olay yerinde hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuğba Sarı da kurtarılamamıştı.

Olayın ardından polise teslim olan Canpolat, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Canpolat hakkında "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

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