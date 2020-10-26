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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi!
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Son dakika haberler... Ankara'da dehşet: Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi!

Ankara'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Tayfur G. adlı şahıs, borcunu ödemediğini iddia ettiği Haydar S.'yi caddede pompalı tüfekle bacağından vurup, başında bekleyerek gelen polislere teslim oldu. Haydar S.'nin kanlar içinde yerde sürüklenmesi ve Tayfur G.'nin başında beklemesi güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi!
Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi!
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DHA

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Nevşehir Caddesi üzerindeki market önünde karşılaşan Tayfur G. ile Haydar S., borç-alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Tayfur G., aracından pompalı tüfeğini alarak, Haydar S.'ye bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Haydar S., kanlar içinde yerde kaldı.

Tayfur G., elinde pompalı tüfekle kaldırımda yerde sürüklenen Haydar S.'nin başında beklerken, çevredekilere polis ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi.

Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda Tayfur G., gelen polis ekiplerine tüfeği vererek teslim oldu. Yaralı Haydar S'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Haydar S., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Tayfur G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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