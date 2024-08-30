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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi | Son dakika haberleri

        Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi

        Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Oyuncunun akşam yemeğinden sonra iki ağrı kesici aldığı öğrenilirken, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:36
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        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde 'kalp krizi' şüphesi
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        Sultanlar Ligi ekibi Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın dün evinde ölü bulunan Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez’in (28), bir gün önce akşam yemeği yedikten sonra yabancı takım arkadaşlarının yanında ağrı kesici 2 ilaç aldığı belirtildi. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Lopez'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.

        Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 3 hafta önce, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i transfer etti. Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi. Kulüp, Lopez'in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Beşevler Mahallesi'ndeki bir apartmandan 3 ayrı daire kiraladı.

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        Lopez dünkü idmana katılmadı. Lopez’e telefonla ulaşılamayınca kulüp görevlileri evine gitti. Çağrılan çilingirin kapısını açtığı eve giren görevliler, Lopez’i yatak odasında hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pilar Marie Victoria Lopez’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        ‘BİR SÜRE UYKU İLACI KULLANDI’

        Kulüp Müdürü Kenan Daştan, oyuncuları olan Pilar Marie Victoria Loplez'in, her zaman olduğu gibi çarşamba günü yapılan idmana katıldığını belirtip, "Pilar Marie Victoria Lopez, ilk geldiği zamanlar uyum sorunu yüzünden uyku problemi yaşıyordu. Bir süre uyku ilacı aldı. Sonra, normale döndü. Çarşamba günü idmana katıldı. Hiçbir sorunu yoktu. Akşam, aynı apartmanda kalan yabancı bir oyuncumuzla akşam yemeği yedi. Yemek sonrası arkadaşlarının yanında 2 adet ağrı kesici hap içti. Sonra eve gitti. Saat 23.00- 24.00 sıralarında arkadaşlarına mesaj gönderdi" dedi.

        ‘MENAJERİ DE SAĞLIK SORUNU YOKTU DEDİ’

        Lopez’in perşembe günü idmana katılmayınca olayın ortaya çıktığını belirten Daştan, "Gelmeyince merak ettik. Telefon açtık cevap vermedi. Eve gittik. Zile bastık açan olmadı. Bu sırada kendisini aradığımızda telefon sesini duyduk. Çilingir çağırıp içeri girdiğimizde Lopez, yatağında cansız yatıyordu. Dün gece menajeri Bursa'ya geldi. Kendisi de oyuncunun hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını söyledi. Olayı öğrenen ailesi de Bursa’ya geliyor. Otopsinin ardından cenazeyi kendilerine, yapmayı düşündüğümüz törenin ardından vereceğiz" diye konuştu.

        EVİNDE ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANMADI

        Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde yaptıkları incelemede şüpheli bir duruma rastlamadığı öğrendi. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Lopez'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

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