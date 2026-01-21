Suriye ordusu 3 koldan Rakka'ya ilerliyor. Suriye'de sahada şu an ne oluyor? Barrack Mazlum Abdi'ye ne dedi? YPG ABD'ye ''Bizi koru'' mu dedi? Terör örgütü için yolun sonu mu? Sahada ne oluyor? Rakka'ya ilerleyen Suriye ordusu ne yapacak? YPG, ABD'ye ne mesaj verdi? YPG'ye son darbe mi? YPG'nin duru... Daha Fazla Göster

Suriye ordusu 3 koldan Rakka'ya ilerliyor. Suriye'de sahada şu an ne oluyor? Barrack Mazlum Abdi'ye ne dedi? YPG ABD'ye ''Bizi koru'' mu dedi? Terör örgütü için yolun sonu mu? Sahada ne oluyor? Rakka'ya ilerleyen Suriye ordusu ne yapacak? YPG, ABD'ye ne mesaj verdi? YPG'ye son darbe mi? YPG'nin durumu ne? YPG ABD'den ne bekliyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İran Araştırmaları Merkezi (Iram)Araştırmacısı Oral Toğa, Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Nedret Ersanel, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan yorumladı. Daha Az Göster