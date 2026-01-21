Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu | Son dakika haberleri

        Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde karlı ve kaygan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçeye savrulurken yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:47 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:47
        Poşetle kayma eğlencesi tehlikeye dönüştü
        Tokat’ın Niksar ilçesinde karlı ve kaygan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçeye savrulurken yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR

        Niksar ilçesinde karlı yolda kayan gençler tehlikeye davetiye çıkardı. Yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayınca kontrolden çıkarak bahçeye uçtu. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

        YOL KENARINDAKİ BAHÇEYE SAVRULDULAR

        Görüntülerde, poşetle kayan gençlerin hızlanarak yol kenarındaki bahçeye savrulduğu anlar yer aldı.

        #TOKAT
