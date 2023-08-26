Prigozhin'in uçağının enkazında 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı Wagner lideri Prigojin'in de için de bulunduğu Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan açıklamada 10 kişinin cansız bedenine ve uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam Yevgeny Prigozhin'in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

SLEDCOM'un açıklamasında "İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır" denildi.