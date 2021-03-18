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Putin'den Biden'a: Görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD Başkanı Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazırım. İki ülke ilişkilerini korumalı." dedi.

Putin'den Biden'a: Görüşmeye hazırım
HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili tartışmalı sözlerinin ardından Putin'den bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, pazartesi veya cuma günü Biden ile görüşebileceğini iki ülke ilişkilerinin korunması gerektiğini söyledi.

Putin açıklamasında şunları ifade etti:

"Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, ancak tek bir şartla, bunu internet üzerinden canlı olarak yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor."

Devlet televizyonunda konuşan Putin, ABD ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel çatışmalar gibi diğer konuları tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'katil' demiş; ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlıklar dilerim" ifadesini kullanmıştı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin yorumu çok kötü, ilişkimizi gözden geçireceğiz" açıklaması yapılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jan Psaki, bugün yaptığı açıklamada Biden'ın Putin'e katil demekten pişmanlık duymadığını söyledi.

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