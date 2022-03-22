Putin ile bağlantılı 35 oligarkın varlıkları tespit edildi! 0:00 / 0:00

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Londra, Toskana ve Fransız Rivierası'ndaki lüks mülkler, offshore banka hesapları, yatlar, özel jetlerden oluşan 17 milyar dolardan fazla küresel varlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu iddia edilen 35 Rus oligark ve Rus yetkililerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

The Guardian, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi ve diğer uluslararası haber kuruluşlarıyla ortaklaşa çalıştıkları Rusya'nın en güçlü aktörlerinin servetini takip etmek için başlattıkları araştırmanın ilk bölümü paylaştı.

Rus varlıklarını takip projesi, cezaevinde Rus muhalif lider Aleksey Navalny tarafından geçen yıl Putin'i desteklediği iddia edilen 35 erkek ve kadından oluşan bir listeye odaklanarak başladı. Navalny'nin ekibi, Batı hükümetlerine listesindeki isimlere yaptırım uygulanmasını talep eden bir mektup yazdı ve biri hariç hepsi o zamandan beri ABD, AB, İngiltere ve Kanada tarafından kara listeye alındı.

Roman Abramovich

İsimler arasında en zengin oligarklardan dördü, ayrıca devlet kontrolündeki şirketlerin başkanları, önde gelen yayıncılar, gizli servis şefleri, bakanlar, siyasi danışmanlar ve bölge valileri yer alıyor.

ABD Kongresi'nde kanun koyucular Rus elitleri için daha sert yaptırımlar istedi.

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Liberal Demokrat Dışişleri Sözcüsü Layla Moran "Putin'in ortakları şu anda mümkün olan en güçlü yaptırımlara tabi olmalı, çünkü onlar aracılığıyla Putin ve yakın çevresi servetlerini koruyor. Ortaklarının peşine düşersek, onun peşinden gideriz. Aslında, Londra'yı seçtikleri için bunu yapmak için oldukça benzersiz bir konumdayız." dedi.

Alisher Usmanov

Guardian, Navalny'nin listesinde dört önde gelen kişinin; Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska ve Igor Shuvalov'un Birleşik Krallık'taki mülklerini tespit etti, önümüzdeki günlerde bu bilgileri paylaşacağını aktardı.

145'TEN FAZLA VARLIKLARI BULUNUYOR

2020'den bugüne yapılan araştırmalar sonucunda, Putin ile bağlantılı isimlerin 145'en varlığa sahip olduğu belirtildi. Bunların arasında 35 yalı, 43 daire ve 27 diğer gayrimenkul bulunuyor. Sadece altı kişiyle bağlantılı olan toplam değeri 2 milyar dolar olan yedi yat, 11 özel jet ve helikopter var.

Oleg Deripaska

Kamuya açık verilerden elde edilen bilgilere göre, Londra'nın merkezindeki Belgrave Meydanı malikanesi, Dilbar, Lena ve Amore Vero süper yatları sırasıyla Rus oligarkları Usmanov, Gennady Timchenko ve Igor Sechin ile bağlantılı.

Diğer mülklerin ise tamamen gizlilik içinde alındığı aktarıldı. Geçen ay ABD Hazine Bakanlığı, şeffaf olmayan mülkiyet sorunlarının altını çizerek, "Yaptırım uygulanan oligarklar ve Rus elitleri, varlıklarını taşımak ve servetlerini gizlemek için aile üyelerini kullandı." açıklamasında bulundu.

Igor Shuvalov

Putin ile bağlantılı oligarkların İngiltere dışındaki varlıklarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Putin'e yakın olduğu bilinen sanayici Deripaska ile bağlantılı 26 varlık bulunuyor. Milyarlarca dolarlık hisse, Avusturya Alpleri'nde bir otel, bir süper yat, helikopter pisti ve Londra, Paris, Washington DC ve New York'ta lüks mülkleri, 60 metrelik bir gemi ve Sardunya'da dört villa yer alıyor.

65 milyon dolarlık Gulfstream G650 ve Bombardier Global Express olmak üzere iki özel jet, Rusya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve şu anda Devlet Kalkınma Şirketinin Başkanı olan Shuvalov'a bağlı.

Shuvalov ayrıca, Avusturya'nın Salzkammergut kentinde, İtalya'nın Toskana bölgesinde ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan ve toplam değeri yaklaşık 35 milyon dolar olan üç lüks mülkle de bağlantılı.

Devlet kontrolündeki boru hattı şirketi Transneft'in başkanı Nikolay Tokarev ve Kremin Sözcüsü Dmitry Peskov'un aileleriyle bağlantılı şirketlerinin olduğu ortaya çıktı. Tokarev'in şirketlerinin, Hırvat adası Lošinj'de lüks mülklere sahip görünürken, Peskov'un şirketi Paris'te pahalı bir daireye bağlı görünüyor.

YORUM TALEBİNE HENÜZ YANIT VERMEDİLER

Guardian'ın aktardığı haberde, daha az bilinen varlıkların çoğunun, denizaşırı gizlilik yetki alanlarında ve paravan şirketler tarafından tutulduğu bunların da onları izlemeyi zorlaştırdığı belirtildi.

Abramovich, Tokarev, Peskov ve Shuvalov Guardian'ın yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Deripaska'nın bir sözcüsü, "Bu tür bir 'varlık envanterinin' yayınlanmasının kamu yararına nasıl hizmet edebileceği belirsiz. Sahip olduğu tüm mülk ve varlıklar adil yollarla satın alındı." dedi.

Usmanov'un bir sözcüsü ise, "Usmanov'un sermayesinin tamamı, başarılı, bazen riskli yatırımların varlıklarının etkin yönetimiyle elde edildi. Bu nedenle, parasının kaynağını 'şeffaf olmayan' olarak nitelendirmek yanlıştır. Bu iddiaları Usmanov'un dürüst bir girişimci ve hayırsever olarak itibarına zarar verir." ifadelerini kullandı.