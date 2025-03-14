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        Haberler Dünya Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak | Dış Haberler

        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin bağışlanmasına yönelik çağrısına yanıt verdi. Putin "Eğer teslim olurlarsa canları bağışlanacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 19:42 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:52
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        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin bağışlanmasına yönelik çağrısına yanıt verdi.

        Putin "Garanti ediyoruz ki eğer teslim olurlarsa canları bağışlanacak. Trump, barışı sağlamak için elinden geleni yapıyor. Trump'ın çağrısının uygulanabilmesi için Kiev'in Kursk'taki askerlere teslim olma talimatı vermesi gerekir." dedi.

        Donald Trump, Kursk'ta bulunan Ukrayna askerlerinin kuşatıldığını iddia ederek bağışlanmazlarsa, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanmış en acı olaylardan birinin yaşanacağını ifade etmişti.

        Ukrayna Ordusu ise kuşatma iddialarını yalanlayarak, ordunun daha güvenli mevkilere çekildiğini dile getirdi.

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