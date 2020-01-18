Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve Rahşan Ecevit'in, eski başbakanlardan eşi Bülent Ecevit'in yanına, devlet mezarlığına gömüleceğini ifade ettiğini açıkladı.
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