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Son dakika: Rize’de tur minibüsü devrildi: 24 yaralı

Rize’nin Güneysu ilçesinde kaza yapan tur minibüsü içerisinde çocukların ve tur minibüsü şoförünün de bulunduğu 24 kişi yaralandı.

Son dakika: Rize’de tur minibüsü devrildi: 24 yaralı
İHA

Kaza, ilçeye bağlı Asmalı Irmak Köyü’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye gezme amaçlı geldiği düşünülen yabancı uyruklu turistleri taşıyan minibüs, toprak duvara çarptıktan sonra çift kabin aracın üzerinde devrildi. Devrilmenin etkisi ile içlerinde 23 yabancı uyruklu turist yaralanırken, tur minibüsün şoförü araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine araçta sıkışan şoför yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.

Aracın yalpalanarak seyir ettiği sırada duvara vurarak durduğunu ve ardından aracın devrildiğini söyleyen görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Kaza yapacak dememle duvara vurması bir oldu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incele başlatıldı.

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