Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine araçta sıkışan şoför yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.

Aracın yalpalanarak seyir ettiği sırada duvara vurarak durduğunu ve ardından aracın devrildiğini söyleyen görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Kaza yapacak dememle duvara vurması bir oldu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incele başlatıldı.