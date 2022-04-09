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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Rüşvet alamayan Bulgar polis Türk şoförü tokatlamıştı
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Rüşvet alamayan Bulgar polis Türk şoförü tokatlamıştı! Sıcak gelişme!

Bulgaristan'da Türk TIR şoförü Muhsin Kazan´ı (52) hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurup rüşvet isteyen, vermeyince de tokatlayan polis ile yanındaki ekip arkadaşı hakkında soruşturma yapılması için Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Talimat üzerine 2 polisi açığa alan Sofya Emniyet Müdürlüğü, telefonla ulaştığı Kazan'ı da ifadesine başvurmak üzere davet etti

Son dakika: Rüşvet alamayan Bulgar polis Türk şoförü tokatlamıştı
Rüşvet alamayan Bulgar polis Türk şoförü tokatlamıştı! Sıcak gelişme!
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Son dakika haberler... Türkiye'de uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan Muhsin Kazan (52), Almanya'ya götürdüğü tekstil ürünlerini boşaltıp, ülkeye dönmek için yola çıktı.

HATALI SOLLAMA GEREKÇESİYLE DURDURULDU

DHA'da yer alan habere göre Kazan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda ilerlerken polisler tarafından hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu.

TOKAT ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Muhsin Kazan, aracından inip, polis otosunun yanına gitti. Para cezasını keseceğini söyleyen Bulgar polisi, rüşvet istedi. Polis, rüşvet vermek istemediğini söyleyen Kazan´a tokat attı. O anlar, Kazan´ın kullandığı TIR´ın güvenlik kamerasına yansıdı.

BULGAR SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Muhsin Kazan'ın başvurduğu Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin girişimlerinin ardından Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, basında yer alan haber, görüntüler ve polisin rüşvet isteyip, bedensel zarar verdiği gerekçesiyle polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

2 POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Savcılık, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğü'ne, genel nitelikteki suçların olası bileşimi hakkında veri oluşturmak için bir inceleme yapması için yazı gönderdi. Bunun üzerine Sofya Emniyet Müdürlüğü, tokat atan ve yanında bulunan polis memurunu görevden uzaklaştırıp açığa aldı ve haklarında soruşturma başlattı.

Savcılığın ayrıca, konuyla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden bilgi isteyeceği kaydedildi.

"SOFYA EMNİYETİNE DAVET EDİLDİM"

Kamera görüntüleriyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne başvurup şikayetçi olan Muhsin Kazan, polisler hakkında soruşturma başlatın Sofya Emniyet Müdürlüğü'nden telefonla aranarak, ifadesine başvurulmak üzere davet edildi.

"GİDİP İFADEMİ VERECEĞİM"

Sofya Emniyet Müdürlüğü'nde Türkçe bilen bir görevlinin kendisini telefonla aradığını söyleyen Kazan, "Bana tokat atan polis ile yanındaki polis hakkında soruşturma açtıklarını ve açığa aldıklarını söylediler. İfademe başvurmak üzere beni Sofya'ya davet ettiler. Ben İstanbul'da bulunduğumu ve hafta içinde yeni yükle Almanya'ya yola çıkacağımı ve Sofya'ya uğrayıp ifademi vereceğimi söyledim kendilerine.

"SOFYA SINIRINA GİRİNCE BİZİ ARAYIN"

Ayrıca olaydan dolayı psikolojimin bozulduğunu ve Bulgaristan'dan geçmeye korktuğumu kendilerine ilettim. Aynı olayın başıma yeniden gelebileceğimi anlatıp, tedirgin olduğumu anlattım. Bana, 'Hiç merak etmeyin, Sofya sınırlarına girince bizi telefonla arayın. Size bir ekip göndereceğiz ve sizi karşılayıp, güvenli bir şekilde emniyete getirileceksin' dediler. Hiç endişe duymamamı istediler. İfademi alıp, bırakacaklarını söylediler. Ben de hafta içinde Almanya'ya giderken, Sofya'ya uğrayıp, ifademi vereceğimi kendilerine ilettim" dedi.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

28 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade eden Kazan, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İki çocuğu bulunan Kazan, arkadaşları ile birlikte Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları içeren bir rapor hazırlayacaklarını ve Sofya Büyükelçiliği'ne sunacaklarını belirterek, "Ayrıca elçiliğimiz aracığıyla konuyla ilgili avukat tutacağım. Hukuk mücadelesini devam ettireceğim, polisler hakkında şikayetçi olacağım. Ayrıca polislerle ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.

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