Rüşvet operasyonunda icra müdürü de gözaltında! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince , "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Küçükçekmece İcra müdürü, Gaziosmanpaşa 2. ve 3'üncü icra müdürlüğünde çalışan 6 icra müdür yardımcısı ve 5 zabıt kâtibinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, dün sabah 06.00'da İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma iddiasıyla, İstanbul merkezli Kırklareli ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

YAŞLILARI DA DOLANDIRMIŞLAR

Polis ekiplerinin şüphelilerin, ihaleye çıkacak araçların parçalarını söküp, olduğu halinden farklı gösterip satışlarını hasarlı araç üzerinden gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin ayrıca icralık malların dosyalarında ihaleye çıkarılması için gerekli olan iş ve işlemlerin süresinin kısalttıkları, satış günlerinin değiştirildiklerini ve bütün bu işlemler karşılığında rüşvet aldıklarını belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin, yaşlılara cep telefonu satarak, satılan telefon üzerinden icra dosyası açtıklarını ve bu yöntemle yaşlıları dolandırdıklarını da tespit etti.

29 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

Harekete geçen ekipler, 29 kişiye yönelik operasyon başlattı. Operasyonlarda adreslerde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 20 klasör ve 4 adet icra dosyası ele geçirilirken, Küçükçekmece İcra müdürü, Gaziosmanpaşa 2. ve 3'üncü icra müdürlüğünde çalışan 6 icra müdür yardımcısı ve 5 zabıt kâtibinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bir şüphelinin koronavirüs karantinasında olduğu belirlendi. Zanlılardan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilere yapılan operasyon anları kameraya da yansıdı.