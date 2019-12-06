'Yeni S-400 anlaşması bu yıl başında tamamlanabilir'

Rusya, Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemleri satışına yönelik görüşmelerini sürdürüyor.
Interfax haber ajansına konuşan Rus devlet silah satış şirketi Rosoboronexport'ten üst düzey bir yetkili, "Rusya ve Türkiye yeni S-400 satışına yönelik anlaşma üzerinde çalışıyor" diye konuştu.
Moskova, yeni anlaşmanın 2020'nin ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor.
Washington yönetimi, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füzeleri satın almasına tepki olarak, Türkiye'yi müşterek taarruz uçağı F-35 programından çıkartmıştı.
ABD ve NATO üyesi ülkeler, ittifak üyesi Türkiye'nin Rus yapımı silahları savunma ağına dahil etmesine karşı çıkıyor.
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