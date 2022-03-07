Son dakika: Rusya-Ukrayna bir kez daha masada! Rusya Ukrayna müzakeresi ne zaman, saat kaçta?

Rusya-Ukrayna 3. tur müzakere görüşmeleri bugün! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika... Rusya ile Ukrayna'nın 3. tur müzakere görüşmeleri bugün yapılacak. Rus heyeti görüşmenin yapılacağı Brest kentine ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde devam ederken taraflar bugün 3. kez müzakere masasına oturacak.

RIA'nın aktardığına göre, Rus heyeti görüşmenin yapılacağı Brest kentine ulaştı. Belta'nın haberine göre, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılacak görüşmelerin TSİ 15.00'da başlaması bekleniyor.

Ukraynalı yetkililer, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin 3. turunun bugün yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

PUTIN: ÇATIŞMA ANCAK RUSYA'NIN TALEPLERİ KARŞILANIRSA DURUR

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmanın ancak Rusya'nın taleplerinin karşılanması durumunda duracağını söyledi.

Putin ayrıca Ukraynalı müzakerecilerin sahadaki gerçekleri dikkate almaları ve Moskova ile müzakerelerde daha "yapıcı" bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna, toprak bütünlüğünden ödün vermek istemediğini söyledi.