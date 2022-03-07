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Blinken: Her şeyi yapmaya hazırız 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde devam ederken Litvanya'da açıklamalarda bulundu.

Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Alenen egemenlik ihlal ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptık. Rusya saldırı yönünde bir seçim yaparsa her şeyi yapmaya hazırız. NATO müttefiklerimizle sürekli durumu güncellemesi yapıyoruz.

Rusya'nın neredeyse sıfıra yaklaştığını görüyoruz. İhracat geri çekilmeleri, önemli teknolojik şirketlerin geri çekilmesi mümkün oldu. Ukrayna'ya sunabildiğimiz yardımın etkisini de gördük. Bütün söylediklerimiz gerçekleşiyor. Rusya çok orantısız bir saldırıda bulundu, bu nedenle Rusya'ya baskıyı artırmayı hedefliyoruz.

Gerek bir hafta, bir ay ya da daha uzun olsun, Ukrayna öne çıkacaktır ve zafer elde edecektir. NATO toprakları içinde saldırı herhangi bir gerçekleşirse biz NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için adım atacağız."