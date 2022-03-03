Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu bugün!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya BAŞLIYOR! Son dakika haberi: Rusya Ukrayna müzakereleri ikinci tur başlıyor! Rusya Ukrayna görüşmesi ne zaman, saat kaçta?
ABONE OL

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu bugün!

Son dakika... Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri bugün Polonya'nın sınır şehri Brest'te gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin birkaç saat içinde başlayacağı ifade edildi.

BAŞLIYOR! Son dakika haberi: Rusya Ukrayna müzakereleri ikinci tur başlıyor! Rusya Ukrayna görüşmesi ne zaman, saat kaçta?
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu bugün!
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri Belarus'un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’te gerçekleşecek.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin birkaç saat içinde başlayacağı ifade edildi. Devlet Başkanlığı Danışmanı, Ukrayna heyetinin müzakereler için yolda olduğunu söyledi.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşecek.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky görüşmelerin 15.00 civarında başlayabileceğini söylemişti.

RUS MÜZAKERECİ: ATEŞKES GÜNDEMDE

Bir Rus müzakereci gündemde ateşkes olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna Moskova'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu ve Rusya'nın herhangi bir ilerleme beklenmeden önce Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini söyledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İbrahim Kalın: Haddini aşan zıddına döner
DÜNYA "Haddini aşan zıddına döner"
Macron, Putin ile görüştü
DÜNYA Macron, Putin ile görüştü
Lviv'de tuzaklar ve barikatlar hazırlanıyor! Ukrayna halkı Rusya'ya karşı son hazırlıklarını yapıyor - Haberler
DÜNYA Ukrayna'da son durum! Lviv'de son hazırlık barikat!
Son dakika: Ukrayna bilançoyu açıkladı: 9 bin Rus askeri öldürüldü! - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
DÜNYA Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın askeri kayıpları!
Son dakika: Ukrayna'daki Türk, Habertürk'e konuştu: Eşim ve çocuğum mahsur kaldı ve... - En son haberler
DÜNYA Eşi ve çocuğu Herson'da mahsur kaldı!
Son dakika: Putin güvenlik konseyini topluyor
DÜNYA Putin güvenlik konseyini topluyor
SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy işgalde son durumu açıkladı: Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok! - Haberler
DÜNYA Zelenskiy: Düşmanın hiçbir başarısı yok
SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması! - Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri
DÜNYA Lavrov: Batılılar bizi duyuyor ama dinlemiyor
ingiltere'de yaşayan Rus oligarkın şüpheli ölümü - Haberler
DÜNYA Rus oligarkın şüpheli ölümü
SON DAKİKA | Ukrayna işgali sürüyor! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimleri dinliyor, yakınında kimler var? - Haberler
DÜNYA Putin kimleri dinliyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.