Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu bugün! 0:00 / 0:00

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Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri Belarus'un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’te gerçekleşecek.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin birkaç saat içinde başlayacağı ifade edildi. Devlet Başkanlığı Danışmanı, Ukrayna heyetinin müzakereler için yolda olduğunu söyledi.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşecek.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky görüşmelerin 15.00 civarında başlayabileceğini söylemişti.

RUS MÜZAKERECİ: ATEŞKES GÜNDEMDE

Bir Rus müzakereci gündemde ateşkes olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna Moskova'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu ve Rusya'nın herhangi bir ilerleme beklenmeden önce Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini söyledi.