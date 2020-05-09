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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların; Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA

Sıcaklıkların ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte alınan son verilere göre illerimizde hava durumu...

ANKARA: 19, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 22, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 23, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 24, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 18, Parçalı bulutlu.

KONYA: 19, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 17, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 14, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 8, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS: 9, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA: 15, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MARDİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.