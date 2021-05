HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada,"Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz." şeklinde ifade etti.

UĞUR ŞAHİN VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da demin bizimle beraberlerdi. Şu an Özlem Küreci hocamız çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur hocamız şu an beni dinliyorlar.

Bugün Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk sözleşmemizi yapmış idik, ondan üç ay önce görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte neredeyse haftada iki kez telefonda görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz.

En son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun çabalarınızla imzalanmış oldu. Vatandaşımız sizden bu anlaşmanın tedarik boyutu önemli sizden duymak ister. Buyrun hocam sizi dinliyoruz."

"TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL'DE 120 MİLYON DOZU TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: "Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler. 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz."

"ARTIK 'GELECEK, OLACAK' DEMEKTEN ÖTE SOMUT İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca: "Çok teşekkürler hocam. Arkadaşların bize göndermiş olduğu, 26 Mayıs'tan itibaren ilk iki haftayı planlamışlar. Özetle 120 milyon doz aşının şu ana kadar 6.1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere Temmuz-Ağustos-Eylül'de 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Artık 'gelecek, olacak' demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız artık bu aşıya ulaşmak istiyor."

"ALLAH'IN İZNİYLE İMKANIMIZ VAR, PROBLEM ÇIKMAZSA ZAMANINDA YOLLAYACAĞIZ"

Prof. Dr. Şahin: "Sayın Bakanım telefonla çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, 'bu ay 3 milyon ayarlayabilir misiniz' diye. Ben de 'imkan olunca evet', elimizde imkan olmayınca 'hayır' diyordum. Şimdi Allah'ın izniyle imkanımız var, problem çıkmazsa zamanında yollayacağız."

"GELİŞTİRİLEN AŞININ MUTASYONLARA ETKİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ ÖNEMLİ"

Bakan Koca: "Sizin önemli bir cümleniz vardı, 'Birlikte uğraşıyoruz Allah'ın izniyle başaracağız' demiştiniz. Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisi ile ilgili bilgi önemli. Hastalığı geçirtmiş olan kişilere tek doz yapılması konusundaki fikirleriniz. İki doz aşı olan vatandaşlarımızın, üçüncü doz aşısını bu yıl mı, yoksa gelecek yıl mı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz."

"2022 YILINDA BİR ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASI OLABİLİR"

Prof. Dr. Şahin: "Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan mutasyonuna karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Onu gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz. Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler, gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar iki aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Hastalığı geçirmiş kişiler için üç aydan sonra bir doz yeterli olabilir. Üçüncü doz en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra ikinci dozdan sorsa verirsek yeter. Türkiye'de yapılan aşı kampanyasında en çok kişi 6. 7. 8. ayda aşı olacağı için 2022'de üçüncü doz olabilir.Mühim olan vatandaşlara en çabuk zamanda aşı olması gerekiyor."

"UĞUR HOCAMIZI HAZİRAN BAŞINDA TÜRKİYE'YE DAVET ETMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca: "Vatandaşımız aşı olmaktan yana. Bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli. Vatandaşımızın yaptırma noktasında ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Hocam kıymetli görüşleriniz, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Aşılamayla birlikte Haziran, Temmuz aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere özellikle selamları var. Başarılarınızı yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere."

"TÜRKİYE'DE HEM AŞI ÜRETMEK HEM DE KLNİK YAPMAK İSTİYORUZ"

Prof. Dr. Şahin: "Çok teşekkürler sayın bakanım, benden de saygı ve selamlarımı iletiniz lütfen. Haziran'ın ilk yarısında Türkiye'ye gelmek niyetimiz var. O zaman yüz yüze görüşebiliriz. Türkiye'de hem aşı üretmek istiyoruz, hem arge yapmak hem de klinik yapmak istiyoruz."

"GÜNDE 1-1,5 MİLYON AŞI YAPABİLİRİZ YETER Kİ ELİMİZDE AŞI OLSUN"

Bakan Koca: "Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Özlem hocamıza da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Haziran başında görüşmek ümidiyle. Haziran 26 Mayıs'tan itibaren 30 milyon olmak üzere, toplam Eylül ayında 120 milyona tamamlamak üzere Türkiye'ye geleceğini bütün vatandaşlarımızın bunu beklediklerini, altyapı olarak bu aşıyı günde bizim 1-1,5 milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun, o da sizin elinizde hocam."

"MÜKEMMEL BİR ÇALIŞMA YAPTINIZ BİR TÜRK OLARAK ÇOK MUTLU OLDUM"

Prof. Dr. Şahin: Biz Türkiye'ye zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizin çalışmaların mükemmel olarak yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum."

"AŞI KAMPANYAMIZI NASIL BİR SİSTEMLE YAPTIĞIMIZI SİZE GÖSTERMEK İSTERİZ"

Bakan Koca: "Geldiğinizde sağlık altyapımızı, filyasyon çalışmalarımızı, sağlık çalışanlarımızın gücünü, aşı kampanyasında nasıl bir sistemle gerçekleştirdiğimizi göstermek isteriz. Sizin ifadenizle Allah'ın izniyle inşallah başaracağız hocam."

Prof. Dr. Şahin: "Allah'ın izniyle hep beraber başaracağız sayın bakanım. Çok teşekkür ederim, saygılarımla."

"ÖNCELİĞİMİZ DÜŞÜŞÜ KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEKTİR"

Bakan Koca: "Özellikle bugüne kadar 4,5 milyon anlaşmadan 120 milyona kadar çıktığımız ve artık imzalanmış olan Eylül sonuna kadar da bu tedarikin tamamlanacağı ilk Haziran ayı itibariyle ilave 6.1 milyon ilave 30 milyon daha aşının geleceğini hepimiz duyduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızla buluşturmak istiyoruz. Artık hastalığı tanıyoruz, tedavi protokolleri oturdu. Sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz. Bundan sonra birinci öncelliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden itibaren daha çok kişisel tedbir ve yaygın aşıyla bu dönemi sürdürmek, normale dönmek için çaba sarf edeceğiz. Özellikle yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz. Salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını, bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini hassasiyetle ifade etmek istiyorum."

SORULAR VE CEVAPLAR

"Yerli aşıyla ilgili faz 2 gönüllülerin çalışması bitti. Faz 3'ün başlaması da zannediyorum önümüzdeki iki hafta içerisinde yani Haziran'ın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz faz 3 için. Bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Bütün sonuçları olumlu olursa Haziran başında biz faz 3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında üç tane aşımız daha var. İki tanesi inaktif bir tanesi vlp aşısı. Orada da faz 1 çalışması var. Önümüzdeki iki veya üç hafta içerisinde faz 1 çalışmalarının sonuçları görülerek faz 2 çalışmaları başlamış olur. Faz3 çalışmasıyla ilgili olarak başarılı olursa Eylül ayında uygulamaya konulabilir diye bekliyoruz."

"AŞILAMA ORANLARINI YÜZDE 90'IN ÜZERİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

"Özellikle bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları, sağlık çalışanları, emniyet, güvenlik, öğretmenlerimiz dahil olmak üzere. Aşı tedarikiyle birlikte önümüzdeki Haziran ayında ilave 30 milyonun sadece BioNtech olacağını, Sinovac aşısı önümüzdeki 1 hafta ve 10 gün içerisinde beklediğimiz miktar var. Haziran'da BioNtech aşısıyla birlikte hızla aşağı doğru önce 50 sonra 45, 40 ve sonra 20 yaşa kadar, eğer tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse Haziran ayında 20 yaşına kadar inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. Özellikle açılan 55 yaş üstü grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarını önemle ifade etmek istiyorum. Oranları yüzde 90 ve üzerine çıkarmak istiyoruz."

"HASTALIĞI GEÇİRMİŞ OLANLAR 6 AY SONRA AŞI YAPTIRABİLİR"

"Vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız. İlave dozla ilgili olarak BioNtech aşısı için şu dönemde yeni başlandığında en az 9 ay zaman dilimi sonrası; yani 2022 yılında üçüncü doz öneriliyor. Hastalığı geçirmiş olanların ise 6 ay sonra rafel dozun yapılması şeklinde olabilir.

"BİLİM KURULU'NDA GELECEK HAFTA ŞEKİLLENMİŞ OLACAKTIR"

"Bundan sonraki süreçte 10 binin altına bugünden itibaren düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu önemli bir düşüş. 63 binden 9 bin 385'e inmiş olduk. Bizim bu kazanımı kaybetmemiz gerekiyor. Artık bu virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. O nedenle Bilim Kurulu'nun bu çerçevede gelecek hafta itibariyle şekillenmiş olur. Yeni dönemde, Haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceği ile ilgili bir çalışması var. Genel mantığın kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemleri aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız. Ana gündem maddemiz pandemiyi gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka gündemimiz olmayacak.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİMİZİN NEREDEYSE YARISI BOŞ"

Özellikle vaka sayısı düşmesiyle birlikte hastaneye yatış, devamında yoğun bakım, entübe olan hasta sayısı ve vefat eden kişi sayısına doğru giderek etkisini göstermeye başlar. Şu dönemde vaka sayısı 9 binlere inmiş oldu. Bizim pandemiye ayırdığımız yatak sayımız Türkiye'de toplamda 10 bin 428 idi. Şu an pandemi için ayrılmış durumda. Toplam yatak sayımız 242 bin. Erişkin yoğun bakım sayımız 31 bin 732. Şu an 10 bin 428 yatağın yüzde 53.9'u dolu. Yani neredeyse yarısı boş. Serviste ise toplam yatak sayımız 242 bin. 41 binini pandemi için ayırdık. Bu yatağın yüzde 34'ü dolu. Neredeyse üçte ikisi boş. Bu son derece önemli. Güçlü bir sağlık altyapımızın olduğunu söylemek için belirtiyorum. Yoğun bakıma geç yansıdığı için önümüzdeki günlerde daha da aşağı doğru ama önemli olan şu an düşmüş olan 9 bin 300'lere inmiş olan vaka sayısının kalıcı ve sürekliliğini sağlayabilmek önemli. O nedenle bu virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için kişisel tedbirler son derece önemli. Dışarı çıktığınızda 2 metreden yakın biri yoksa maske takmanız gerekmiyor. Bunu artık biz nasıl bulaştığını bildiğimiz için herkesin üzerine düşeni yapıyor olması gerekiyor. Ulaşımda ne yapılması gerekiyor, çalışmada, berberde, AVM'de ne yapılması gerekiyorsa ilgili Bilim Kurulu tedbirleri gündemine daha yoğun bir şekilde alacaktır. Teşekkür ediyorum."