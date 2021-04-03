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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! - Haberler
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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart- 2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a İzmir'de 156,48'den 218,88'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka ise Samsun, İstanbul ve Yalova'da görüldü. En az vakalar sırasıyla Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa'da kaydedildi

SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı."covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka say678,72, İstanbul 591,45 ve Yalova 564,03 olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: DURUMU LEHİMİZE ÇEVİRMEK ELİMİZDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) haftalık yeni vaka haritasını paylaştı... Koca, sosyal medya hesabından, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde" ifadelerini kullandı...

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (27 MART-2 NİSAN 2021)


GEÇEN HAFTA İLLERE GÖRE VAKA SAYISI 20-26 MART 2021


ÜÇ BÜYÜK KENTTE DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara(da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

YİNE EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ DOĞU İLLERİ OLDU

Haftalık verilere göre Şırnak 23,43, Hakkari 36,72, Şanlıurfa 40,70,100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İŞTE İLLERE GÖRE AÇIKLANAN SON VAKA SAYILARI

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

Adana 111,26 - Adıyaman 230,69 - Afyon 153,21 - Ağrı 121,96- Aksaray 257,91 - Amasya 370,50 - Ankara 272,79 - Antalya 190,44 - Ardahan 185,11 - Artvin 164,60 - Aydın 153,16 - Balıkesir 430,63 - Bartın 232,69 - Batman 57,39 - Bayburt 244,17 - Bilecik 340,62 - Bingöl 124,57 - Bitlis 47,29 - Bolu 287,80 - Burdur 92,85 - Bursa 260,43 - Çanakkale 546,77 - Çankırı 305,57 - Çorum 322,56 - Denizli 94,15 - Diyarbakır 60,05 - Düzce 217,85 - Edirne 409,06 - Elazığ 153,92 - Erzincan 321,20 - Erzurum 245,16 - Eskişehir 358,90 - Gaziantep 171,86 - Giresun 503,88 - Gümüşhane 206,07 - Hakkari 36,72 - Hatay 132,95 - Iğdır 225,52 - Isparta 157,39 - İstanbul 591,45 - İzmir 218,88 - Kahramanmaraş 112,83 -Karabük 202,78 - Karaman 196,53 - Kars 106,34 - Kastamonu 453,00 - Kayseri 315,94 - Kırıkkale 179,76 - Kırklareli 518,33 - Kırşehir 158,00 - Kilis 385,88 - Kocaeli 371,11 - Konya 426,17 - Kütahya 190,57 - Malatya 373,87 - Manisa 139,04 -Mardin 48,91 - Mersin 122,12 - Muğla 146,59 - Muş 54,49 - Nevşehir 209,53 - Niğde 239,18 - Ordu 459,94 - Osmaniye 316,47 - Rize 404,81 - Sakarya 241,98 - Samsun 678,72 - Siirt 50,74 - Sinop 360,34 - Sivas 164,97 - Şanlıurfa 40,70 - Şırnak 23,43 - Tekirdağ 409,13 - Tokat 334,86 - Trabzon 353,49 - Tunceli 170,18 - Uşak 84,72 - Van 42,55 - Yalova 564,03 - Yozgat 234,55 - Zonguldak 205,85.

ÖNCEKİ HAFTANIN İLLERE GÖRE VAKALARI

İllerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle olmuştu...


Adana 86,95 - Adıyaman 199,70 - Afyon 70,43 - Ağrı 59,02 - Aksaray 231,44 - Amasya 279,89 - Ankara 184,29 - Antalya 143,86 - Ardahan 134,15 - Artvin 131,56 - Aydın 109,11 - Balıkesir 344,84 - Bartın 136,20 - Batman 46,11 - Bayburt 161,15 - Bilecik 227,69 - Bingöl 69,56 - Bitlis 37,04 - Bolu 183,61 - Burdur 82,74 - Bursa 159,68 - Çanakkale 348,81 - Çankırı 247,88 - Çorum 232,77 - Denizli 68,40 - Diyarbakır 36,28 - Düzce 123,33 - Edirne 265,84 - Elazığ 117,87 - Erzincan 200,06 - Erzurum 118,95 - Eskişehir 235,25 - Gaziantep 134,16 - Giresun 397,57 - Gümüşhane 124,20 - Hakkari 35,65 - Hatay 89,13 - Iğdır 45,05 - Isparta 112,88 - İstanbul 401,62 - İzmir 56,48 - Kahramanmaraş 89,03 -Karabük 106,32 - Karaman 154,95 - Kars 55,80 - Kastamonu 329,19 - Kayseri 260,16 - Kırıkkale 114,46 - Kırklareli 298,28 - Kırşehir 95,87 - Kilis 324,25 - Kocaeli 262,11 - Konya 334,97 - Kütahya 153,12 - Malatya 283,32 - Manisa 82,72 -Mardin 31,24 - Mersin 110,66 - Muğla 112,81 - Muş 33,57 - Nevşehir 124,28 - Niğde 140,58 - Ordu 322,96 - Osmaniye 244,10 - Rize 250,03 - Sakarya 181,17 - Samsun 586,84 - Siirt 22,65 - Sinop 354,80 - Sivas 114,33 - Şanlıurfa 28,98 - Şırnak 13,57 - Tekirdağ 273,06 - Tokat 273,47 - Trabzon 278,24 - Tunceli 86,29 - Uşak 38,71 - Van 31,58 - Yalova 400,65 - Yozgat 169,17 - Zonguldak 126,01.

Ayrıntılar gelecek...

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