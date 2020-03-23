Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini, böylece Korona sebebiyle hayatını kaybeden hasta sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.
293 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 1.529'a ulaştığını duyurdu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar."
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR