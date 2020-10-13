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Son dakika haberi Sahte içkide feci tablo!

Son dakika haberler... Türkiye, art arda meydana gelen sahte içki kaynaklı ölüm haberleriyle sarsılıyor. Son olarak İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı ise 42'ye çıktı

Son dakika SAHTE İÇKİ FACİASI: Sahte içkide feci tablo!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sahte içkiden kaynaklı ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 3 kişinin tedavi altında olduğu kentte 6 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı ise 42'ye çıktı.

Feci tabloda, Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

İZMİR'DE SAYI 18'E ÇIKTI

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

GÖRME KAYBI VE MİDE BULANTISINA DİKKAT

İHA'da yer alan habere göre İzmir'in birçok ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen çok sayıda kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

MERSİN'DE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri sürüyor.

AYDIN'DA 1 KİŞİ CAN VERDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla Bodrum'da da İbrahim Yanık (74),önceki gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt'un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı. İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen bir iş yeri çalışanı ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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