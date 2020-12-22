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HaberlerGündemAnkaraSon dakika: Sahte içki faciasında son görüntüsü çıktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Bursa'daki sahte içki faciasından çarpıcı detaylar!

Bursa’da son günlerde sahte içkiden zehirlenen 16 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Korkunç olayda, Mehmet İncili (51),Sümer Çam (51),İrfan Çivi (39) ve Mehmet Süpürgeci (62) sahte içkiden hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, günü çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. Öte yandan siparişleri kurye ile dağıttığı öğrenilen zanlının, ölen Mehmet Süpügeci'yi telefon rehberine 'Etilci' diye kaydedildiği öğrenildi

Son dakika: Sahte içki faciasında son görüntüsü çıktı! - Haberler
İHA

Sahte içkiden ölen Mehmet Süpürgeci'nin alkolü temin ettiği şüphelilerden Uğur Kökkoparan ile telefon yazışmaları ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Kökkoparan'ın Mehmet Süpürgeci'ye, cep telefonundan 13 Aralık günü, "Günaydın abi. Birazdan göndereceğim siparişini" mesajını yolladığı belirlendi.

Siparişleri kurye ile dağıttığı öğrenilen Kökkoparan, ölen Mehmet Süpügeci'yi telefon rehberine 'Etilci' diye kaydettiği öğrenildi.

Yürütülen soruşturma dahilinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklanan Uğur Kökkoparan'ın telefon kayıtlarını inceledi. Ekipler, Kökkoparan'ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bir ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi.

Sahte alkolün kargoyla şehre getirildiği istihbaratına ulaşan ekipler, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 990 kilo sahte alkole piyasaya sürülmeden el koydu.

Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan'ın verdiği ifadeden yola çıkarak, Muhammet Haksever (42),Birkan Başak (44) ve Mesut Güler'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

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