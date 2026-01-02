Sakarya'da çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında cansız bedeni bulundu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 49 yaşındaki adam, çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında cansız bedenine ulaşıldı.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bülent Taşkın (49), çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.
SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ
Taşkın'ın kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla Sakarya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek jandarma tarafından tahkikata başlandı.