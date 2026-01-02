Habertürk
        Son dakika: Sakarya'da çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında cansız bedeni bulundu

        Sakarya'da çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında cansız bedeni bulundu

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 49 yaşındaki adam, çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:22
        Fabrika odasında cansız bedeni bulundu!
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 49 yaşındaki adam, çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında cansız bedenine ulaşıldı.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bülent Taşkın (49), çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

        SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

        Taşkın'ın kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla Sakarya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek jandarma tarafından tahkikata başlandı.

