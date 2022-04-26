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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Saldırgan tutuklandı! Acile barikat!
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Saldırgan tutuklandı! Acile barikat!

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, elektrik akımına kapılarak ölen kişinin sağlıkçılara saldıran kardeşi Behçet Yaruk, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

Son dakika: Saldırgan tutuklandı! Acile barikat!
Saldırgan tutuklandı! Acile barikat!
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İHA

Son dakika haberler... Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Cüneyt Yaruk'un (31) elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesi üzerine kardeşi Behçet Yaruk, Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ndeki sağlıkçılara saldırdığı iddiasıyla gözaltına aldı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaruk, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lice'de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

POLİSİN SİLAHIYLA ATEŞ ETMİŞTİ

Yaşanan olayda hasta yakını, polisin belindeki silahı almış ve bir el ateş etmişti.

Kurşun ise duvara saplanmış, görüntü kan dondurmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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