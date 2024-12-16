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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da intihar edeceğini söyleyen genç TIR'a çarptı | Son dakika haberleri

        Samsun'da intihar edeceğini söyleyen genç TIR'a çarptı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, arkadaşını arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, TIR'a arkadan çarparak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 07:35 Güncelleme: 16.12.2024 - 07:35
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        İntihar edeceğini söyledi TIR'a çarptı!
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        Samsun'da arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve TIR'ın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve TIR'ın altına girip intihar edeceğini söyledi. Anıl Tecim'in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi.

        Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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