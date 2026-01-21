Habertürk
        Son dakika: Samsun'da liselinin boynuna bıçak dayayan üniversiteli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Samsun'da liselinin boynuna bıçak dayayan üniversiteli tutuklandı

        Samsun'da halk otobüsünde bir lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tehdit ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.Ö. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:50
        Liseliye bıçak çeken adam tutuklandı
        Samsun'da halk otobüsü içerisinde lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tehdit ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        BOYNUNA BIÇAK DAYADI

        İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi.

        YÜZÜNE ÇOK YAKIN DURDUĞUNU FARK ETTİ

        Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö.'nün (25) birlikte otobüse bindiği arkadaşı K.K.'nin (19) yüzüne çok yakın durduğunu fark etti.

        "NEFESİNİ KESERİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

        Duruma anlam veremeyerek ne olduğunu sorması üzerine B.Ö.'nün, paçasından "rambo" diye tabir edilen bıçağı çıkararak U.K.'nin boynuna dayayıp, "nefesini keserim" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Otobüsten inerek olay yerinden uzaklaşan B.Ö., müştekilerin şikâyeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

