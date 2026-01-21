Samsun'da liselinin boynuna bıçak dayayan üniversiteli tutuklandı
Samsun'da halk otobüsünde bir lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tehdit ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.Ö. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Samsun'da halk otobüsü içerisinde lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tehdit ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BOYNUNA BIÇAK DAYADI
İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi.
YÜZÜNE ÇOK YAKIN DURDUĞUNU FARK ETTİ
Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö.'nün (25) birlikte otobüse bindiği arkadaşı K.K.'nin (19) yüzüne çok yakın durduğunu fark etti.
"NEFESİNİ KESERİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ
Duruma anlam veremeyerek ne olduğunu sorması üzerine B.Ö.'nün, paçasından "rambo" diye tabir edilen bıçağı çıkararak U.K.'nin boynuna dayayıp, "nefesini keserim" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Otobüsten inerek olay yerinden uzaklaşan B.Ö., müştekilerin şikâyeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.