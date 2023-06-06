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Samsun'da sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da önceki gün etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Samsun'da sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İHA

Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

Sezer İnanlı'nın sel suyunu fark edince aracını geri geri kaçırıp aracından indikten sonra sitenin çocuk parkının merdiveninden kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitenin çocuk parkının üzerinden aşan sel suyu ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

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